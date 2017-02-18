Мир
 

При сходе поезда с рельсов в Бельгии погиб человек

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В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.

По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находились около 100 человек.

Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.

В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Фотографию с места происшествия выложил в Twitter пользователь @FrederikVranken. На ней видно, что один из вагонов перевернулся.

В конце января при крушении поезда в Индии погибли 23 человека. С рельсов тогда сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар.

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