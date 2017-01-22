В Индии при крушении поезда погибли десятки человек

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли по меньшей мере 23 человека, около 100 получили травмы. Об этом пишет газета The Times of India.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. С рельсов сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар.

На место аварии направлены экстренные службы. Специалисты приступили к выяснению причины инцидента.

Многие люди оказались зажаты деформированными конструкциями вагонов. Число погибших не является окончательным, работа спасателей продолжается.

В Индии железнодорожные катастрофы происходят нередко. В ночь на воскресенье, 20 ноября, 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индаур — Патна, сошли с рельсов на севере страны. Погибли более 140 человек.