Страдающий белой горячкой мужчина напал с вилкой на людей в ТЦ «Ханой—Москва»

В торговом центре на северо-востоке Москвы мужчина напал с вилкой на трех человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ему вызвали скорую помощь, которая диагностировала у него белую горячку», — отметил собеседник агентства. По его словам, среди пострадавших была гражданка Вьетнама.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел в доме 146 по Ярославскому шоссе. По этому адресу располагается ТЦ «Ханой—Москва».

«Прибывшими полицейскими гражданин был задержан. В связи с неадекватным состоянием мужчины ему был вызван наряд психиатрической медицинской помощи, который госпитализировал его», — сказал дежурный офицер.

Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего.