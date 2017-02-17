Жителя Москвы заподозрили в двух попытках изнасилования в День влюбленных

В Москве арестовали 29-летнего Леонида Малахова, подозреваемого в двух неудачных попытках изнасилования в День всех влюбленных. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также соединенное с угрозой убийством»).

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«По версии следствия, 14 февраля обвиняемый в подъезде дома совершил нападение на 16-летнюю девушку, где, угрожая ножом, принуждал ее к совершению действий сексуального характера. В тот же день Малахов, находясь в кабине лифта того же дома, напал на женщину 1976 года рождения и совершил аналогичные противоправные действия», — говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что в обоих случаях потерпевшим удалось вырваться и убежать, в связи с чем умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.

Ранее, 11 февраля, жертвой нападения и попытки изнасилования стала фельдшер в Саратове. Сотрудница скорой помощи прибыла по вызову в жилой дом на улице Шелковичная. В квартире приятели хозяина стали высказывать ей предложения интимного характера. Фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной, откуда она по мобильному телефону вызвала полицию. Прибывший наряд задержал двоих мужчин.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.