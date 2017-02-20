Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 февраля.

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в указе.

Для подготовки к празднику, согласно документу, будет создан специальный организационный комитет. Его возглавит заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

