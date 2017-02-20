В Москве покажут фильмы фестиваля «Послание к человеку»

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» представят несколько программ фестиваля «Послание к человеку» 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Со 2 по 5 марта будут показаны фильмы международного конкурса, подборку экспериментальных киноработ, программу отечественного документального кино и конкурс короткого метра.

Главными событиями смотра станут документальные картины «ДУГМА» и «Поместье» (в числе лучших работ международного конкурса). Билеты можно приобрести на сайте.

«Кинематографисты, особенно документалисты, как никто живо и остро реагируют на общественные конфликты, на изменения политического климата в мире и торопятся запечатлеть для истории живой поток времени», — отметил президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель.

Фестиваль «Послание к человеку» стартовал четыре года назад в Петербурге. На него приезжали такие режиссеры, как Эмир Кустурица, Аньес Варда, Ульрих Зайдль, Виталий Манский и Абделатив Кешиш.