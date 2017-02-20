SIPRI оценил мировую торговлю оружием за пять лет

Мировые продажи продукции военного назначения в 2012-2016 годах выросли на 8,4 процента в сравнении с предыдущей пятилеткой; США и Россия остаются основными поставщиками на этом рынке, суммарно занимая 56 процентов его объема. Информация об этом содержится в очередном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

США контролируют треть мирового рынка оружия, около половины всех поставок приходится на страны Ближнего Востока. Россия в этот период освоила 23 процента рынка. 70 процентов ее поставок, по оценке SIPRI, приходится на четыре страны: Индию, Китай, Вьетнам и Алжир.

Исследователи отмечают, что Китай повысил свою долю на рынке вооружений с 3,8 до 6,2 процента.

Индия остается крупнейшим импортером оружия в мире, нарастившим закупки на 43 процента в сравнении с периодом 2007-2011 годов. Второе место занимает Саудовская Аравия.

В Африке 46 процентов всего импорта приходится на Алжир. Прочие крупные импортеры, как отмечают шведские исследователи, расположены в зонах застарелых конфликтов: Нигерия, Эфиопия, Судан.