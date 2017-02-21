В Белоруссии обнаружен канал по продаже похищенных в России дорогих автомобилей

В Белоруссии раскрыли мошенническую схему торговли похищенными в России автомобилями по поддельным документам. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Минской области.

По уголовному делу проходит 28-летний житель города Борисов, обвиняемый в мошенничестве и изготовлении фальшивых документов.

По данным следствия, белорус в 2014 году пригонял из России легковые автомобили с транзитными номерами для продажи на родине. Обвиняемый успел реализовать несколько украденных иномарок Kia Sportage, BMW X5. Потерпевшими по уголовному делу проходят покупатели, которые приобрели похищенный транспорт. Обман раскрылся при постановке автомобилей на регистрационный учет в ГАИ. Оказалось, что у машин поддельные VIN-коды.

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Следователи изъяли транспорт в качестве вещественных доказательств. Назначен ряд криминалистических экспертиз. Обвиняемый заключен под стражу. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

10 февраля МВД России сообщило, что двух подростков из семей священнослужителей заподозрили в угоне Audi A8 у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Волочкова). По информации полиции, 16-летние юноши похитили ключи от автомобиля и угнали его из гаража. Полицейским они признались, что взяли машину, потому что захотели покататься.