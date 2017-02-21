Girard-Perregaux оснастила «кошачий глаз» индикатором фаз Луны

Швейцарская мануфактура Girard-Perregaux пополнила женскую коллекцию-бестселлер Cat's Eye («Кошачий глаз») моделью с индикатором фаз Луны Cat's Eye Celestial. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 21 февраля.

Новинка в корпусе из розового золота с бриллиантами по безелю представлена в двух вариантах: на ремешке из кожи аллигатора и на браслете из розового золота. Циферблат с бриллиантовыми часовыми метками выполнен из гильошированного перламутра, а фон для индикатора фаз Луны — из синего авантюрина, напоминающего звездное небо. Механизм часов с автоподзаводом требует корректировки раз в 360 лет.

Фото: пресс-служба Girard-Perregaux

Мануфактура Girard-Perregaux основана в Швейцарии в 1791 году. Выпускает механические часы с усложнениями. В 2016 году она посвятила новую модель великому российскому химику Дмитрию Менделееву. Они вошли в коллекцию Place Girardet из 225 уникальных часов, приуроченную к 225-летию мануфактуры.