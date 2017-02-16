Актриса из «Битвы за Севастополь» стала посланницей бренда Rado

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд стала посланницей швейцарского часового бренда Rado. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Актриса представила часы Rado Ceramica из белой и черной керамики, а также модель HyperChrome Diamonds с бриллиантами. «Юлия — настоящий талант, ее личный стиль и преданность своему творчеству, энтузиазм, задор и открытость, способность браться за самые сложные и нестандартные роли делают Юлию близкой по духу философии бренда Rado», — сказал президент компании Маттиас Брешан.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске высокотехнологичных часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group.

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино, впервые на экране она появилась в 2003 году в сериале «Участок». Также она известна по фильмам «Битва за Севастополь», «В тумане» и «Пять невест», а также сериалам «Таинственная страсть», «Заколдованный участок» и другим.