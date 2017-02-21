Найдено главное отличие между мужской и женской дружбой

Британские ученые назвали главное отличие между мужской и женской дружбой. Об исследовании на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки рассказал его ведущий автор Робин Данбар из Оксфордского университета (Великобритания), сообщает газета The Guardian.

По мнению ученых, дружба между мужчинами может поддерживаться лишь в том случае, если они непосредственно общаются друг с другом. Для женщин, наоборот, такие отношения могут сохраняться и на расстоянии. Для этого им достаточно поддерживать контакт при помощи регулярного общения в сети или по телефону.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав дружеские отношения между 30 старшеклассниками. После окончания учебного заведения бывшие школьники разъехались по разным местам. Специалисты узнали у них, с кем из товарищей они продолжили общение спустя 9 и 18 месяцев после окончания школы.

По мнению Данбара, женщины более избирательны в выборе друзей, тогда как мужчины относятся к этому проще. Исследование авторов, по их словам, указывает на наличие гендерных особенностей дружбы.