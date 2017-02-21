Убийцу четырех человек на Кубани приговорили к пожизненному заключению

Краснодарский краевой суд во вторник, 21 февраля, вынес пожизненный приговор 39-летнему жителю станицы Староминская Евгению Марушко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении СКР.

Убийство произошло в ноябре 2013 года. Преступника более 10 дней разыскивали несколько сот сотрудников полиции, более 600 добровольцев и казаки, для поисков привлекали авиацию.

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Марушко пришел к дому бывшей супруги поговорить по поводу не возвращенного ему долга. В ходе возникшего конфликта он несколько раз ударил ножом своего 23-летнего зятя, вышедшего во двор на звуки скандала. Затем он расправился со свидетелями первого преступления — 36-летней бывшей женой и 19-летней старшей дочерью, ворвавшись в дом, куда убежали женщины. После этого Марушко несколько раз ударил ножом 12-летнюю младшую дочь.

Взрослые скончались на месте происшествия, несовершеннолетняя девочка через несколько часов умерла в реанимации. Выжила только новорожденная внучка убийцы — она спала в одной из комнат, и он ее не тронул.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что у Марушко имеются признаки временного психического расстройства, которое лишало его возможности осознавать характер своих действий. По этой причине в сентябре 2014 года судом было вынесено постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

По завершении лечебных мероприятий мужчина был признан вменяемым, что позволило возобновить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.