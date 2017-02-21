Филиппинский сенатор призвала снять Дутерте с поста президента

Филиппинский сенатор Лейла де Лима призвала кабинет министров объявить импичмент президенту страны Родриго Дутерте. Поводом для требования отставки стала его кампания по борьбе с наркобизнесом и причастность к «эскадронам смерти». Об этом сообщает Reuters.

Сенатор, ярая противница президента, выступает за освобождение страны от «серийного убийцы». В сентябре прошлого года она инициировала расследование, обвиняя главу государства в незаконных убийствах в Давао — Дутерте был мэром этого города с 1998 по 2016 годы. Позже Лиме и ее коллегам были выдвинуты встречные обвинения в содействии наркоторговле.

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Доказательства о причастности Дутерте к убийствам были представлены бывшим полицейским Артуро Ласканасом 20 февраля. «Я не отступлюсь от этой борьбы и я знаю, что я не одинок. Я прошу всех граждан призвать убийцу-президента к ответственности»,— заявил Ласканас.

Несмотря на то, что борьба с наркобизнесом получила широкую поддержку населения, правозащитные организации выступают против внесудебных расправ над гражданами страны. После вступления Дутерте в должность 30 июня 2016 года, на Филиппинах было убито свыше 7,7 тысяч человек, около 2,2 тысяч из них — в результате полицейских операций. На недовольство активистов, которые указывают на нарушение закона, президент отвечает, что полиция убивает только в целях самообороны, а остальные жертвы — дело рук бандитов.