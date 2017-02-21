Plus-size танцовщица на шесте отказалась бросить занятия из-за издевок зрителей

Жительница американского штата Иллинойс, которая занимается танцами на шесте, отказалась бросать занятия из-за критики со стороны зрителей. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Джейми Хайнс (Jamie Hines) носит 52-54-й российский размер одежды. Сначала женщина попробовала себя в эротическом шоу бурлеск, но, открыв для себя танцы на шесте 18 месяцев назад, начала выступать именно в этом жанре.

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По словам Хайнс, над ней никогда не издевались в сети. От подписчиков в Instagram женщина получает лишь восторженные отзывы. Однако во время выступлений она замечает, что зрители отпускают колкости по поводу ее веса. Несмотря на это, танцовщица гордится своим телом и достижениями. «Из того, кто не мог ничего, я стала человеком, который может поднять свое большое тело на шесте», — сказала она.

В декабре 2016-го сообщалось, что британская модель формата plus-size Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась с поклонниками видео, в котором предстала в нижнем белье. Ролик появился в Instagram-аккаунте девушки.