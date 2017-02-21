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В Риме уличный торговец покусал полицейского при конфискации товара

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В Риме полиция в минувшие выходные провела серию мероприятий «туристической» направленности, задачей которых было обеспечение соблюдения законов в этой сфере. Об этом сообщает во вторник, 21 февраля, РИА Новости со ссылкой на городское управление полиции.

В ходе одной из облав возле Ватикана уличный торговец из Сенегала, пытаясь помешать конфискации товара, покусал полицейского. Правоохранитель был отправлен в больницу, нападавшего арестовали. Всего же у продавцов на улицах было изъято около семи тысяч предметов.

На северо-востоке Рима двоих мужчин в костюмах центурионов, зарабатывавших на фотографировании с туристами, были оштрафованы на 400 евро. Кроме того, стражи порядка забрали у них имитации доспехов.

Помимо этого, полиция устроила рейд против нелегальных парковщиков и выписала им порядка 2 тысяч штрафов примерно на 82 тысячи евро.

В декабре 2016 года власти Рима запретили деятельность по совместному с туристами фотографированию в исторических костюмах на улицах города. Это было сделано из-за участившихся карманных краж у путешественников, а также возмутительного поведения зазывал и чрезмерно высоких цен на снимки в их компании (от 20 до 100 евро).

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