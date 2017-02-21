Российские производители мебели заменят импортные комплектующие отечественными

Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация) и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности создадут рабочую группу по замещению импортных комплектующих отечественными алюминиевыми компонентами. Соответствующее решение было принято по итогам встречи, сообщил «Ленте.ру» представитель Алюминиевой Ассоциации.

По данным отраслевой ассоциации, по итогам 2016 года объем ввезенного в Россию профиля и фурнитуры для мебели составляет 2,5 тысячи тонн, из которых 70 процентов приходится на Китай.

«Отечественная алюминиевая промышленность способна полностью удовлетворить потребности мебельной промышленности в производстве всех необходимых компонентов. Главными задачами в этой сфере являются разработка актуальных нормативных документов, выпуск продукции необходимой номенклатуры, соответствующей мировым стандартам качества», — заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко, слова которого передала пресс-служба.

Представитель крупнейшего российского производителя шкафов-купе – мебельной фабрики «Роникон» — заявил «Ленте.ру», что компания уже на 90 процентов перешла на отечественную продукцию и готова закупать исключительно российские комплектующие. «Качество производимой в России фурнитуры уже сегодня не уступает, а по многим показателям и превосходит, зарубежные аналоги», — добавил он.