В России нашли аналоги известных мировых достопримечательностей

Видео: moya-planeta.ru

Телеканал «Моя планета» нашел в России пять аналогов известных мировых достопримечательностей. Об этом сообщается на его сайте.

В частности, вулкан Ключевская Сопка на Камчатке журналисты сравнили с горой Фудзи на японском острове Хонсю. «Оба вулкана имеют форму правильного конуса и являются действующими», — пояснили они. Кроме того, розовые озера, примечательные цветом вод, можно найти не только в Испании, Канаде и Австралии, но в России — в частности, в Крыму. Там расположено цветное Кояшское озеро.

У живописных белых скал рядом с французским городом Этрета есть свой аналог в Крыму на мысе Тарханкут. Полярное сияние, за которым обычно едут в Норвегию и Исландию, можно увидеть и на Кольском полуострове. «Близнец» израильского Мертвого моря разыскали в Алтайском крае, где есть Большое Яровое озеро со схожими свойствами.