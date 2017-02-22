Прибыль Airbus упала на 60 процентов из-за военных расходов

Чистая годовая прибыль аэрокосмического концерна Airbus за 2016 год составила 995 миллионов евро, что на 63 процента меньше, чем годом ранее. Об этом в среду, 22 февраля, сообщается на сайте компании.

Резкое падение прибыли связано с дополнительными издержками по программе создания военно-транспортного самолета А400М. Так, были выявлены проблемы перегрева и выхода из строя отдельных элементов редуктора воздушного винта. Airbus пришлось внести изменения в конструкцию самолета, что обошлось концерну в 2,2 миллиарда евро.

Прибыль от гражданских самолетов составила 2,8 миллиарда евро (плюс два процента к 2015 году), от вертолетов — 350 миллионов евро (минус 18 процентов). После публикации отчетности акции Airbus подешевели на 2 процента.

7 февраля сообщалось, что самолет А400М, используемый для перелетов министром обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, сломался во время первого же рейса. Глава Минобороны ФРГ не смогла воспользоваться им из-за отказа одного из двигателей.

