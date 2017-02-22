Наука и техника
 

В 40 световых годах от Земли нашли три потенциально обитаемые планеты

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Экзопланеты на орбите TRAPPIST-1
Экзопланеты на орбите TRAPPIST-1

Ученые пришли к выводу, что у одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея существует система из семи планет размером с Землю. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на пресс-конференции в НАСА глава научного директората Томас Цурбухэн.

По его словам, на трех из этих семи планет условия подходят для существования жизни. «Мы делаем колоссальный шаг вперед с этим открытием», — сказал Цурбухэн. Ученый добавил, что оно может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни.

В свою очередь, Михаэль Жийон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии, отвечающий за изучение экзопланет, пояснил, что на трех планетах может существовать вода в жидком состоянии.

Ученые уточнили, что на трех самых близких к TRAPPIST-1 планетах, предположительно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой — слишком холодно.

Открытие совершила команда Жийона, она же впервые в прошлом году обнаружила эту планетную систему. По оценке бельгийца, сейчас речь идет по меньшей мере о «самом значительном открытии за 14 лет».

Ранее считалось, что в системе звезды TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты.

В июле прошлого года Жюльен де Вит из Массачусетского технологического института сообщил, что если ученые обнаружат на экзопланетах этой системы следы жидкой воды, то через 10-25 лет будет возможным определить наличие на небесных телах жизни.

Красный карлик TRAPPIST-1 находится на расстоянии 40 световых лет от Солнца. В мае 2016 года вблизи него при помощи телескопа TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) ученые обнаружили три кандидата в землеподобные экзопланеты.

Наблюдения за системой ученые продолжат при помощи телескопа Webb, который должен в 2018 году прийти на смену обсерватории Hubble. Кроме того, астрономы в рамках SPECULOOS (Search for habitable Planets Eclipsing ULtra-cOOl Stars) планируют заняться исследованием и поиском планетных систем вблизи красных карликов.

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