Высокий суд ЮАР заблокировал выход страны из международного уголовного суда

Высокий суд ЮАР признал неконституционным намерение властей страны выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

Глава Высокого суда Финеас Моджапело (Phineas Mojapelo) официально приказал правительству ЮАР отозвать соответствующее извещение, направленное в Гаагу. Пока неясно, подчинится ли кабинет этому распоряжению. Ранее Высокий суд неоднократно требовал от правительства выполнять обязательства перед МУС, но безуспешно.

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Тем не менее оппозиционная партия «Демократический альянс», подававшая иск, уже назвала решение суда своей большой победой.

ЮАР официально объявила о выходе из МУС 21 октября 2016 года. Причиной стали противоречия между обязательствами перед судом и внутренними законами страны, наделяющими глав иностранных государств дипломатическим иммунитетом.

После прибытия в страну на саммит Африканского союза президента Судана Омара Башира, официально находящегося в розыске по подозрению в совершении военных преступлений и геноциде, Высокий суд потребовал выдать его в Гаагу. Однако правительство отказалось это сделать, объявив вместо этого о выходе из МУС.