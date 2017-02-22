Ученые открыли четыре вида крошечных лягушек

Ученые из Университета Дели (Индия) открыли семь новых видов лягушек, четыре из которых — крошечные. Животные были обнаружены в ходе экспедиций в Западные Гаты. Об этом сообщает ABC News.

Особи земноводных относятся к роду Nyctibatrachus. Как правило, лягушки этого рода ночные. На это, в частности, указывают их темный цвет и среда обитания.

ABC News отмечает, что размер обнаруженных крошечных лягушек не превышает 16 миллиметров. Ученые полагают, что ранее найти их не удавалось из-за «невероятно маленьких размеров, укромных мест обитания и того, что звуки, которые они издают, похожи на писк насекомых».

Исследователи, однако, полагают, что будущее этих видов находится под угрозой. Дело в том, что многие из их представителей живут на неохраняемых территориях, а значит, среда их обитания может подвергнуться изменениям и разрушениям.

В августе 2010 года сообщалось, что ученые обнаружили на Борнео лягушек Microhyla nepenthicola, размер которых не больше горошины. Найти их помогло громкое кваканье.