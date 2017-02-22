Том Хэнкс анонсировал первую книгу

Американский актер Том Хэнкс объявил, что работает над своей первой книгой. Сборник будет состоять из 17 рассказов, написанных на разных печатных машинках из коллекции артиста, сообщает NME.

Книга будет опубликована в октябре. Хэнкс начал писать сборник в 2015-м.

«За два года работы над книгой я снимался в фильмах в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште, Атланте, и все это время писал. Я писал в отелях во время пресс-туров, в отпуске, в самолетах, дома, в офисе. Когда мне удавалось утрясти расписание, я писал с утра и до часу ночи», — рассказал Хэнкс.

В сборник 60-летнего автора вошел, в том числе, рассказ об «иммигранте, который приезжает в Нью-Йорке после того, как его жизнь была разрушена из-за гражданской войны».

Хэнкс снялся в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Изгой», «Спасти рядового Райана».