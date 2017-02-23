Конголезские мятежники потребовали миллион долларов за грузинского пилота

В Демократической республике Конго мятежники удерживают в плену полковника грузинских вооруженных сил в отставке и требуют за него миллион долларов. Об этом сообщает «Рустави 2».

По данным телеканала, 27 января повстанцы сбили два вертолета, один из которых пилотировал Сосо Осураули, и захватили его в заложники.

В МИД Грузии заявили, что пока не располагают какой-либо информацией по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что два российских пилота в конце января погибли от рук мятежников. Два вертолета Ми-24 разбились во время патрульного облета в провинции Северное Киву из-за сложных погодных условий. На месте катастрофы обнаружили тела трех человек — одного конголезского военного и двух пилотов — граждан России.

По некоторым данным, пилоты попали в руки повстанцев из военизированной группировки М23 («Движение 23 марта») и были убиты после пыток. Еще один россиянин, как тогда сообщалось, якобы находится в плену у мятежников. Недалеко от места катастрофы миротворцы ООН нашли пятерых раненых, трое из них граждане России. Все они доставлены в больницу.

Также сообщалось, что экипажи вертолетов состояли из граждан Белоруссии и Грузии. Вертолет под управлением белорусского экипажа потерпел крушение, грузинские пилоты сели на вынужденную посадку.

Действующая на востоке ДРК группировка «Движение 23 марта» представляет интересы этнического меньшинства тутси. Свое название получила от даты мирных переговоров 2009 года, когда повстанцы тутси были легализованы и влились в состав действующей армии. Вскоре они снова подняли мятеж, после чего к подавлению восстания присоединились войска ООН. На данный момент с группировкой подписано мирное соглашение, но конголезские военные утверждают, что отдельные отряды М23 до сих пор действуют в приграничных областях, где им оказывают поддержку власти Руанды и Уганды.