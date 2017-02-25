Сахалинские спасатели сняли 20 рыбаков с дрейфующей льдины

20 сахалинских рыбаков-любителей эвакуированы спасателями с отколовшейся льдины в заливе Мордвинова на юге Сахалина. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Информация о ЧП поступила в 14:40 по местному времени (6:40 мск). Спасательная операция осложнялась плохой погодой. По этой же причине сотрудники МЧС не смогли использовать вертолет, людей пришлось вывозить на лодках. За один рейс на борт можно взять только троих, поэтому операция заняла 2,5 часа.

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«Интерфакс» сообщает, что рыбаки знали о плохой погоде и получали предупреждение об опасности выхода на лед в таких условиях, однако пренебрегли им.

В ноябре 2016 года глава Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов во время планерки в администрации возмутился тем, что рыболовы часто выходят на тонкий лед вопреки предупреждениям, а оплачивать работу спасателей приходится за счет бюджетных средств. «Может, наоборот, им сразу гири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем не было. Каждый год дурачатся», — заявил чиновник.