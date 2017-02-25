В Горбачев-фонде опровергли наличие лондонского архива

Представители Горбачев-фонда заявили, что у организации никогда не было ни офиса, ни архива в Лондоне. Там также отрицают факт сотрудничества с Международной ассоциацией по связям с общественностью (International Public Relations Association), в бывших помещениях которой британские сквоттеры якобы обнаружили документы фонда, основанного первым президентом СССР. Об этом заявил представитель организации Владимир Поляков, передает в субботу, 25 февраля, РИА Новости.

«У Горбачев-фонда никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде», — отметил Поляков.

Ранее газета The Guardian сообщила, что сквоттеры, захватившие особняк напротив Букингемского дворца, нашли в его помещениях архив Горбачев-фонда. В их руках, в частности, оказались конфиденциальные письма за подписью бывшего советского лидера. В числе документов были письма, адресованные различным транснациональным корпорациям, в которых содержалась просьба профинансировать инициативы фонда.

В настоящее время захваченный активистами особняк принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману аль-Джасми. До этого там располагался офис Международной ассоциации по связям с общественностью.

Горбачев-фонд является российской неправительственной НКО, занимающейся исследованием истории перестройки и других проблем, актуальных для российской и мировой истории.