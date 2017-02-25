США предупредили об опасности инцидентов в небе над Сирией из-за поражений ИГ

Успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии увеличивают риск инцидентов между военно-воздушными силами разных стран, в том числе России и США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава боевого авиационного командования американских ВВС Герберт Карлайл.

«Я определенно считаю, что она [ситуация] будет накаляться», — сказал генерал. Он пояснил, что сокращение территории, контролируемой террористами, приводит к тому, что боевая авиация России, Сирии и США теперь действует «на более близком расстоянии друг от друга».

«Когда мы лишаем ИГ пространства боя, это по определению порождает больший конфликтный потенциал между нами и другими игроками на этом театре [военных действий], включая турок, которые в этом регионе тоже летают», — заявил Карлайл. Данная ситуация вынуждает командование международной коалиции говорить об активизации диалога с Россией, чтобы «предотвратить просчеты или какие-то потенциальные конфликты», добавил он, высказавшись за расширение диалога российских и американских военных по Сирии.

Генерал также сообщил, что радиолокационные станции средств ПВО России и Сирии не работают целенаправленно против ВВС США. «Их [России и Сирии] системы [ПВО] активны. [Но] они не "освещают" наши летательные аппараты при помощи какого бы то ни было рода радиолокационных станций захвата и сопровождения цели или чего-то подобного. Тем не менее, эти ракетные системы "земля-воздух" активно эксплуатируются. Их радары активны», — сказал Карлайл.

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Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. В октябре прошлого года между странами был заключен меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.