В Дамаске террористы обстреляли из минометов район рядом с посольством России

В Дамаске район Мазраа, где находится российское посольство, подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Возле территории дипмиссии разорвались два снаряда, убитых и раненых нет.

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По словам военнослужащих армии Сирии, огонь велся со стороны района Джобар, который находится под контролем боевиков.

Посольство в Дамаске неоднократно подвергалось нападениям. 29 декабря 2016 года мина попала на территорию дипмиссии около входа в консульский отдел. Она была выпущена с территории, контролируемой боевиками. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб, никто не пострадал.

2 и 3 февраля посольство также подверглось обстрелам. Огонь велся прицельно из района Джобар. Одна из мин разорвалась в посольском комплексе между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб.