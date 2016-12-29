В Дамаске вновь обстреляли посольство России

Посольство России в Дамаске в четверг, 29 декабря, вновь подверглось обстрелу. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

По ее информации, мина попала на территорию посольства около входа в консульский отдел. Она была выпущена из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска.

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Взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Никто не пострадал.

В МИД осудили нападение на дипмиссию и назвали произошедшее недопустимым. «Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», — подчеркнула Захарова.

Предыдущий обстрел посольства произошел 28 декабря. На его территорию упали две мины, для их деактивации были привлечены саперы. В МИД заявляли о необходимости скорейшей ликвидации террористов.

До этого российское посольство в Дамаске неоднократно подвергалось нападениям. В частности, 28 октября на территорию диппредставительства также были сброшены две мины.