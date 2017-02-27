NYT узнала о намерениях Трампа резко увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп потребует от федеральных ведомств составить бюджет на следующий финансовый год таким образом, чтобы можно было резко увеличить расходы на оборону. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщила электронная версия газеты The New York Times со ссылкой на четыре высокопоставленных источника.

Вместе с тем глава Белого дома предполагает на десятки миллиардов долларов урезать финансирование таких государственных структур, как Госдепартамент и Агентство по охране окружающей среды. Однако изменения не должны коснуться финансирования программ льготного социального обеспечения и медицинского страхования Medicare.

В новой администрации бюджет США рассчитывается из 2,4-процентного роста ВВП в 2017 году. Издание отмечает, что чиновники в первый год президентства Трампа не надеются достичь обещанного им уровня в 3 процента.

Ранее Трамп назвал себя фанатом НАТО, раскритиковав при этом других членов альянса за то, что те «не платят по счетам».«Мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Мы ведем битвы, в которых другие люди ведут себя несправедливо. Я фанат НАТО, но многие страны НАТО, многие из тех стран, которые мы защищаем, очень богатых стран, не платят по своим счетам», — заявил он, выступая перед сторонниками во Флориде.