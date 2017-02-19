Трамп причислил себя к фанатам НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал себя фанатом НАТО, но вновь раскритиковал других членов альянса за то, что те «не платят по счетам». Об этом, как сообщает The Hill, глава Белого дома заявил в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.

«Мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Мы ведем битвы, в которых другие люди ведут себя несправедливо. Я фанат НАТО, но многие страны НАТО, многие из тех стран, которые мы защищаем, очень богатых стран, не платят по своим счетам», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США больше не намерены придерживаться «дискредитированных подходов прошлого». «Мы больше не будем слушать тех, кто не может принести ничего, кроме провала. Новые обстоятельства требуют новых решений», — приводит его слова РИА Новости.

15 февраля министр обороны США Джим Мэттис отметил, что НАТО имеет ключевое значение для связи между Америкой и Европой. 6 февраля Дональд Трамп заявил, что США «решительно поддерживают» НАТО, но призывают остальных членов альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию.

В середине января Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, обвинив альянс в том, что он уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом.