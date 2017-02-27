Prada создала «элегантные» сандалии за 420 долларов

Итальянская компания Prada представила сандалии, которые вошли в новую коллекцию мужской обуви. Как сообщает Highsnobiety, эта «элегантная» модель обойдется в 420 долларов.

Подошва выполнена из резины, а для поддержки стопы используются красные и синие ремешки.

Фото: Prada 1 /3

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на январь 2015-го, Prada владеет 594 магазинами.

В январе 2017 года марка представила видео, посвященное выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Действие короткометражного фильма разворачивается в нескольких локациях: на крыше высотки, в офисе и на пустынном пляже. Главная идея — освобождение от творческих ограничений.