Умер конструктор атомоходов проекта 885 «Ясень» Владимир Пялов

После тяжелой и продолжительной болезни 24 февраля скончался Владимир Николаевич Пялов, один из крупнейших отечественных разработчиков подводных лодок. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

Пялов, родившийся в 1934 году, с 1959-го работал в СКБ-143 (ныне «Малахит»). Занимался разработкой торпедных аппаратов для проекта первой атомной лодки советского флота — проекта 627А («Кит»). Впоследствии перешел в сектор перспективных проектов, участвовал в выработке технического облика субмарин проектов 645, 671 («Ерш») и 705 («Лира»).

В 1973 году включен в число руководителей разработки аванпроекта глубоководного атомохода проекта 693, впоследствии занимался проработкой проекта лодки с системой электродвижения, использующей принцип сверхпроводимости.

С 1983 года разрабатывал облик перспективной лодки четвертого поколения, а с 1985 года назначен главным конструктором многоцелевых атомоходов проекта 885 («Ясень»). В конце 2016 года за создание субмарин этого типа награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1999-2011 годах — руководитель и генеральный конструктор бюро «Малахит».