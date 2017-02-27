В Союзе машиностроителей нашли источник дальнейшего роста экспорта оружия

В ближайшие два-три года экспорт продукции военного назначения из России может вырасти до 20 миллиардов долларов. Об этом, как передает «Интерфакс», на открывшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

«И это в первую очередь будет сформировано не только за счет увеличения поставки финальной продукции и вскрытия нетрадиционных для нас новых рынков, но и в значительной мере за счет сервиса, гарантийного, постгарантийного обслуживания, модернизации техники, предоставления услуг на всем жизненном цикле», — пояснил свою позицию Гутенев.

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Показатели продаж российских вооружений за рубеж стабилизировались в последние годы на уровне 14-15 миллиардов долларов в год, из них около 12-13 миллиардов — по линии «Рособоронэкспорта» (остальное — незавершенные крупные контракты, заключенные до 2007 года). Схожие показатели выдерживаются уже с 2012 года. До того момента шел сильный рост доходов — с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах.

С 2012 года прошла определенная либерализация внешней торговли продукцией и услугами военного назначения. В дополнении к «Рособоронэкспорту» (с 2007 года являющемуся единственным уполномоченным спецэкспортером) право вести внешнеторговую деятельность получил ряд предприятий оборонного комплекса. Им разрешено самостоятельно осуществлять послепродажный сервис военной техники.

