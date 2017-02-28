Сhanel представила часы с механизмом в форме лепестков камелии

Дом Chanel в год 30-летия часового подразделения представил новую версию часов Première со скелетонизированным механизмом Calibre 2 в форме лепестков камелии — одного из символов бренда. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Часы выполнены из белого золота и декорированы 246 бриллиантами круглой огранки, кроме того, на корпусе изображен Лев — знак Зодиака, под которым родилась основательница модного дома Коко Шанель.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.