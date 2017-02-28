Американская модель сыграла две роли в рекламе Chanel

Французский модный дом Chanel представил видео в поддержку выхода новой коллекции одежды. Главную роль в нем сыграла американская модель Аризона Мьюз. Ролик опубликован на YouTube.

Девушка сыграла сразу две роли: посетительницу кафе и официантку. Декорации к видео выполнены в пастельных тонах, как и вещи из новой коллекции.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

Аризона Мьюз — американская модель, в разное время сотрудничала с такими брендами как David Yurman, Jil Sander, Alberta Ferretti, Chloé, Prada и Yves Saint Laurent.