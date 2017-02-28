В Нью-Йорке квадрокоптер влетел в чужую квартиру

Полиция города Нью-Йорк разыскивает человека, управлявшего квадрокоптером, который влетел в чужую квартиру на 27-м этаже многоэтажки на Манхэттене. Об этом сообщает агентство UPI.

Беспилотный аппарат Karma, выпускаемый компанией GoPro, пробил окно квартиры 66-летней женщины в субботу, когда она сидела за компьютером. Он остановился и совершил посадку примерно в метре от нее.

Квадрокоптеры GoPro Karma весят около килограмма, развивают скорость до 54 километров в час и способны подниматься на высоту до 3200 метров. Оператор, управляющий аппаратом, мог находиться на расстоянии до трех километров.

В Нью-Йорке запрещен запуск любительских беспилотных аппаратов. Исключение сделано лишь для некоторых парков, но в Манхэттене, где произошел инцидент, таких мест нет.

В декабре сообщалось, что полиция американского города Орем поймала квадрокоптер, который зависал перед окнами чужих домов и снимал происходящее в спальне или туалете.