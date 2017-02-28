Россияне поддержали введение продовольственных карточек

Большинство россиян — 78 процентов — поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Об этом во вторник, 28 февраля, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«По мнению трех четвертей россиян, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции (согласны 76 процентов), даст возможность малоимущим полноценно питаться (75 процентов)», — говорится в исследовании.

Молодежь и жители сельской местности говорят о необходимости введения карточек чаще, чем пожилые люди и горожане. Ненужными продовольственные карты назвали 19 процентов участников опроса, указывает ВЦИОМ.

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При этом более половины респондентов (62 процента) считают, что перечень магазинов, в которых можно получать продовольственную помощь, будет невелик, а 56 процентов опрошенных полагают, что количество получателей карт будет ограничено. Кроме того, 53 процента граждан оценивает такую систему поддержки малоимущих как очень затратное для бюджета страны мероприятие.

«На получение продовольственных карт (исходя из доходов своей семьи) рассчитывает 31 процент опрошенных россиян, 26 процентов сказали, что испытывают потребность в них», — отмечает ВЦИОМ.

9 февраля в Минсельхозе сообщили, что реализация программы продовольственной помощи обойдется государству более чем в 100 миллиардов рублей. Ожидается, что она будет запущена в 2017 году.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в 2015-м. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка бюджетных средств. Стоимость программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.