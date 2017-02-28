«Газпром» отказался от участия в «сланцевой лихорадке»

«Газпром» не намерен участвовать в «сланцевой лихорадке», охватившей мир. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник, 28 февраля, член правления газового концерна Олег Аксютин.

«Мы осознанно и обосновано приняли решение не участвовать в мировой сланцевой лихорадке. На наш взгляд, это решение было правильным», — сказал он, отметив при этом, что у компании имеются собственные технологии по добыче «нетрадиционных углеводородов».

Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», как сообщил Аксютин, начнется в ближайшие месяцы. К настоящему времени, по его словам, завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы. Кроме того, уже сварено почти 700 километров газопровода «Сила Сибири», ведущего в Китай, еще более 600 километров планируется проложить в 2017 году.

Говоря о приоритетных рынках для экспорта газа, член правления «Газпрома» отметил, что компания по-прежнему ориентируется на Европу. Экспортная цена на газ в 2017 году, по его мнению, составит 180-190 долларов за тысячу кубометров.

В октябре 2015 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что сланцевая революция «ушла в глухое подполье».

7 февраля 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Планируется прокладка двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до конца 2019 года.

Контракт на поставку в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири» был заключен в мае 2014 года. Его стоимость составила 400 миллиардов долларов.