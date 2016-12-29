«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров

В настоящее время «Газпром» построил уже 445 километров газопровода «Сила Сибири». Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, передает РИА Новости в четверг, 29 декабря.

При этом глава «Газпрома» отметил, что компания продолжила реализацию Восточной газовой программы, в рамках которой, помимо строительства «Силы Сибири», в течение года осуществляла также обустройство Чаяндинского нефтяного месторождения, месторождений углеводородов на сахалинском шельфе — Киринского, Южно-Киринского, а также Кшукского и Нижне-Квакчикского на Камчатке.

В сентябре представители «Газпрома» и китайской CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода «Силы Сибири».

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В мае этого года член правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания сократила протяженность участка газопровода «Сила Сибири», который планируется построить в 2016 году, с 800 до 400 километров. Он пояснил это оптимизацией затрат, но заверил, что сроки по вводу первых мощностей до 2018 года будут выдержаны.

В середине 2015 года в «Газпроме» отмечали, что работы на российском участке трубопровода «Сила Сибири» идут по графику. В апреле прошлого года глава компании Алексей Миллер пообещал, что максимальный срок строительства, начатого в сентябре 2014 года, не превысит шесть лет.

Контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири» был заключен в мае 2014 года. Его стоимость составила 400 миллиардов долларов.