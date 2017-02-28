В Петербурге задержали активиста «ЛГБТ-спецназа»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активиста Алексея Сергеева, принимавшего участие в несогласованной акции «ЛГБТ-спецназ», сообщает «ОВД-инфо».

Он был доставлен в отдел полиции № 78. Отмечается, что ранее полицейские приходили к Сергееву на работу и домой.

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Остальные участники перфоманса «ЛГБТ-спецназ» приехали в тот же отдел полиции, чтобы сдаться, троих из них увели в неизвестном направлении.

По данным «Медиазоны», 27 февраля был задержан другой участник акции Петр Воскресенский. После оформления протокола о нарушении порядка проведения публичного мероприятия его отпустили.

Акция «ЛГБТ-спецназ» прошла 23 февраля на Большой Морской улице в Петербурге. По словам одного из участников, акция была посвящена появлению «нового вида войск» — ЛГБТ-спецназа, о котором рассказал спикер городского закса Вячеслав Макаров. Так парламентарий назвал участников акции в Исаакиевском соборе, протестовавших против его передачи РПЦ.

В ходе ироничного перфоманса активисты зачитали клятву ЛГБТ-спецназа и подняли радужный флаг. После завершения акции никто из участников не был задержан.

