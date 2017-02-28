В британской полиции заступились за любителей детского порно

В британской полиции предложили смягчить наказание для любителей детского порно, которые ограничиваются просмотром видео и фотографий. Об этом сообщает во вторник, 18 февраля, Daily Mail.

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Саймон Бейли, главный констебль графства Норфолк и ответственный за борьбу с преступлениями против детей в Нацсовете глав полицейских управлений, заявил, что необходимо декриминализировать просмотр детской порнографии. По его мнению, тех, кто этим занимается, следует не сажать в тюрьму, а помогать им советом и направлять на реабилитацию.

«Как мы можем справиться с волной педофильских скандалов, если нам приходится разбираться с теми, кто не представляет практически никакой опасности и вряд ли когда-нибудь попытается всерьез приставать к детям? — вопросил Бейли. — Таких людей не нужно заключать в тюрьму, с ними нужно обходиться совсем по-другому».

Это высказывание уже вызвало критику со стороны правозащитников. Они выразили опасение, что такой шаг лишь навредит защите детей.

На данный момент в Великобритании за педофилию могут приговорить к сроку до 14 лет лишения свободы. При этом суды трактуют понятие педофилии достаточно широко, включая просмотр и хранение изображений и роликов с детской порнографией.