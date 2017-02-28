Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

Супруги из британского города Оксфорд, у которых нет возможности иметь собственных детей, начали присматривать за игрушечными младенцами. Об этом пишет Metro.

Джейн Берри (Jane Berry) сообщили, что она не сможет иметь детей, когда британке было 22 года. В настоящее время 39-летняя женщина страдает от остеопороза. Вместе с мужем, 51-летним Питером Марфли (Peter Marflee), женщина решила заботиться о трех игрушках, которых назвала Эми, Эшли и Хлоя.

По информации издания, Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят. Также супруги установили на заднем сиденье своего автомобиля детские кресла «Люди реагируют на нас с детьми по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — говорит Берри.

Ранее в феврале сообщалось, что житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами. За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для игрушек 11,6 тысячи фунтов стерлингов (более 14,4 тысячи долларов).