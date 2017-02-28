Рок-группу U2 обвинили в плагиате

Британский композитор Пол Роуз подал в суд на рок-группу U2, обвинив участников коллектива в плагиате одной из своих песен. Об этом сообщает New York Post.

По словам Роуза, U2 использовали множество элементов его трека Nae Slappin для своего хита The Fly c альбома Achtung Baby. «Обыкновенный сторонний наблюдатель обоснованно заметит, что песни в значительной степени похожи, и поймет, что нарушено авторское право», — говорится в иске музыканта.

Как утверждает Роуз, U2 услышали его композицию в 1989 году после того, как подписали контракт со звукозаписывающей компанией Island Records. Туда музыкант отправил демо-запись трека Nae Slappin.

В своем иске он требует возмещения материального ущерба в размере пяти миллионов долларов, возмещения расходов на услуги юристов и признания авторских прав Роуза на песню The Fly. Представители U2 и Island Records пока никак не прокомментировали ситуацию.

Рок-группа U2 сформирована в 1976 году в Дублине, Ирландия. Седьмой альбом группы, Achtung Baby, выпущенный в 1991 году, стал одной из самых успешных записей коллектива. Он разошелся по всему миру тиражом более 18 миллионов экземпляров и получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой».