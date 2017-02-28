Длительность ежедневных просмотров видео на YouTube достигла миллиарда часов

Продолжительность ежедневных просмотров видео на YouTube достигла миллиарда часов. Об этом сообщил вице-президент компании по технологическим вопросам Кристос Гудроу в официальном блоге YouTube.

«В прошлом году мы достигли важной вехи: люди во всем мире теперь смотрят по миллиарду часов невероятного контента на YouTube каждый день!» — написал Гудроу.

«Чтобы просмотреть миллиард часов видео на YouTube, вам потребуется более 100 тысяч лет. 100 тысяч лет назад наши предки мастерили с помощью каменных орудий и мигрировали из Африки, в то время как по Земле бродили мамонты и мастодонты. Потратив 100 тысяч лет на путешествие со скоростью света, можно пересечь Млечный Путь от одного края до другого», — отметил вице-президент YouTube.

Видеохостинг YouTube ббыл запущен в феврале 2005 года, 1,5 года спустя его приобрел Google. В декабре 2016 года, по данным компании Alexa Internet, специализирующейся на анализе веб-трафика, YouTube являлся вторым по популярности сайтом в мире.