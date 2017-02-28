Васильева нашла объяснение учительской зарплате в семь тысяч рублей

Информация о том, что зарплата учителей в Ивановской области составляет семь тысяч рублей, оказалась ложной, сообщила во вторник, 28 февраля, глава Минобрнауки России Ольга Васильева в интервью ТАСС.

По ее словам, выяснилось, что данные о заработке, на размер которого пожаловалась одна из учительниц области, не соответствуют действительности. «Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников. Сейчас более или менее ровная ситуация», — заявила Васильева.

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Она также добавила, что провела разговор с ивановским губернатором Павлом Коньковым. В ходе беседы он сообщил, что сейчас ситуация нормализовалась.

На встрече Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации, с работниками социальной сферы 3 февраля учительница одной из школ региона пожаловалась на зарплату в размере семи тысяч рублей. Узнав об этом, глава Минобрнауки пообещала заняться ситуацией.

Ранее ивановские власти уже объясняли, что январь не показателен для расчета средней зарплаты из-за малого количества рабочих дней.

