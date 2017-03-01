Американцы массово пожаловались на «конец интернета»

В сети активно обсуждают масштабный сбой в облачных сервисах компании Amazon, который привел к отключению сотен приложений и сайтов по всему миру. Об этом сообщает BuzzFeed.

Неполадки были обнаружены в хранилище S3 AWS во вторник, 28 февраля. Из-за этого сотни порталов были недоступны или работали некорректно на протяжении примерно четырех часов.

Судя по реакции пользователей сети, масштабы сбоя были настолько внушительными, что аварию нарекли «концом интернета».

Юзеры, оказавшиеся в момент сбоя на работе, принялись шутить, что без интернета в офисе абсолютно нечего делать.

Некоторые предположили, что в Amazon также царят паника и хаос.

Проблема коснулась пользователей по всему миру, в том числе и юзеров из России. В связи с этим россияне переиначили рекламу онлайн-казино, которая из-за своей надоедливости успела превратиться в мем.

Облачный сервис Amazon Web Services является одним из самых популярных хранилищ данных в США. Несколько сотен сайтов пользуются его услугами для обеспечения стабильной работы. Среди клиентов Amazon — крупные корпорации, такие как Medium, Slack, Trello, а также ЦРУ.

В ноябре 2016 года из-за крупного сбоя Facebook по ошибке сообщил о смерти сотен своих пользователей, включая основателя социальной сети Марка Цукерберга. На страницах некоторых юзеров появились сообщения, в которых говорилось о смерти владельца аккаунта.