Бизнес
 

Бывшего заместителя генпрокурора Кипра посадили за коррупцию

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В среду, 1 марта, специальный состав уголовного суда Никосии признал виновными в мошенничестве, коррупции и препятствовании правосудию бывшего заместителя генерального прокурора Кипра Риккоса Эротокриту, партнера юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Панайотиса Неоклеуса, а также саму фирму, проходившей по делу, как юрлицо, сообщает Росбалт.

Рикос Эротокриту приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения, Панайотис Неоклеус — к двум с половиной. Фирма, согласно вердикту суда, оштрафована. При этом была особо отмечена роль главы юрфирмы Андреаса Неоклеуса, который, согласно выводам суда, выступил организатором преступления.

Заместитель генпрокурора наделен на Кипре особыми правами и конституционными гарантиями неприкосновенности. В сентябре 2015 года Эротокриту с подачи генпрокурора республики Костаса Клеридеса был отстранен от должности решением Верховного суда.

Основанием для отставки стала неудачная попытка Эротокриту сместить главу кипрского ЦБ Кристалла Георгиаджи, которому угрожали разоблачениями в СМИ и уголовным преследованием за якобы ложные заявления о причастности к коррупции Неоклеуса и Эротокриту.

Клеридес назначил вести расследование отставного судью Панайотиса Калиса, который собрал доказательства причастности руководства фирмы Andreas Neocleous & Co Неоклеуса и Эротокриту к мошенничеству, хищению средств обанкроченного Народного банка Кипра, препятствованию правосудию и коррупции.

8 февраля 2017 года высокопоставленные фигуранты предстали перед судом и в итоге, как сказано выше, они были признаны виновными и получили реальные сроки заключения.

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