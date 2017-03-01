Россия
 

При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак

Перейти в «Мою Ленту»

В приюте для бездомных животных на северо-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли 13 собак. Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что возгорание произошло в помещении, принадлежащем ООО «Верные друзья». «На момент начала пожара в здании находились свыше 40 собак и 60 кошек, запертых в вольерах. После ликвидации огня были обнаружены погибшими 13 собак. Остальные животные живы, но частично разбежались», — уточнил собеседник.

В столичном главке МЧС рассказали, что сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания напротив дома 62 на Сельскохозяйственной улице поступило в 15:25 мск. «Огонь был ликвидирован в 15:47, люди не пострадали», — рассказал представитель управления. Отмечается, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ранее в феврале в приюте для животных, расположенном на территории садоводства недалеко от подмосковного Королева, произошел пожар, в результате которого погибли несколько собак и кошек, люди не пострадали. Часть животных сотрудники приюта успели выпустить из деревянного здания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В подмосковном приюте для животных произошел пожар
На Окской птицефабрике задохнулись десятки тысяч кур-несушек
Крокодил выжил во время пожара в астраханском кинотеатре
Последние новости
В Госдуме рассказали о возможных задачах нового стратегического бомбардировщика
При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак
Еврокомиссия предложит пять вариантов выхода ЕС из кризиса
РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла
Нашелся способ заказать перелет первым классом с 90-процентной скидкой
Топилин рассказал о нежелании Минфина повышать пенсии
«Укртелеком» отключил связь для жителей ДНР
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:07 Сегодня
Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев

Уходящий Алмазбек

Поездка Путина по Средней Азии закончилась разговорами о революции
19:05 28 февраля 2017

Названы сроки запуска нового поезда метро «Москва»

16:32 Сегодня

РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла

14:11 Сегодня

Путин обошел Трампа по упоминаемости в российских СМИ

Россия
 — 
00:03 25 февраля 2017

«У молодых вообще нет собственной позиции»

Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
14:51 Сегодня

Красноярские власти ответили на слова о завозе чистого снега к приезду Путина

13:26 Сегодня

Семеро симферопольских школьников отравились клофелином

17:17 27 февраля 2017

Неудачная пластическая операция в Чечне стала основанием для уголовного дела

Россия
 — 
00:08 28 февраля 2017

Человек и кошка

Как «вежливые люди» стали символом патриотизма и жупелом для Запада
16:53 27 февраля 2017

Весна в Москве начнется с аномального потепления

14:17 Сегодня

В полиции рассказали о судьбе угнанных в Москве машин

13:03 Сегодня

В Кремле ответили на слухи о российских ракетах-кротах на побережье США

Россия
«Создать коллективную Лизу»
Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевУходящий Алмазбек
Поездка Путина по Средней Азии закончилась разговорами о революции
РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла
Путин обошел Трампа по упоминаемости в российских СМИ
Красноярские власти ответили на слова о завозе чистого снега к приезду Путина
Семеро симферопольских школьников отравились клофелином
Петр Лидов-Петровский: Голодец — молодец!
Как изменится российское образование, если школьные классы сделать квадратными
Все материалы
Мир
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Неизвестный велосипедист плеснул кислотой в лицо жительнице Берлина
Турция задумалась о запрете полетов американских самолетов с базы Инджирлик
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
Все материалы
Бывший СССР
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во ЛьвовеЩе не вмерла
Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине
Захарченко посоветовал украинцам привыкать к его голосу
«Укртелеком» отключил связь для жителей ДНР
В Киеве неизвестные в третий раз облили краской памятник «героям АТО»
Певец Лютый предложил отделить «больной» Донбасс от Украины стеной и рвом
Человек в костюме оленя Рудольфа «починил» киевский мост скотчем и подорожником
МВД Белоруссии сообщило о запрете на въезд в страну 300 тысячам украинцев
Все материалы
Финансы
Мозг вместо трубы
На сочинском форуме попытались найти новые точки роста для экономики России
Топилин рассказал о нежелании Минфина повышать пенсии
Титов предложил легализовать в России биткоин
Украина пригрозила России третьим иском в ВТО
ВТБ предрек экономике России рост на 1,5 процента
Закрома из-под подушки
Как россиян заставят прокредитовать правительство
В России задумались о защите национальных традиций при реализации инвестпроектов
Все материалы
Бизнес
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
В Австрии покупателям электрокаров подарят по четыре тысячи евро
Михаил Леонтьев назвал Кудрина «имиджевым риском» для России
«Росатом» вошел в тройку лучших работодателей России по версии HeadHunter
ФАС возбудила дело в отношении Минздрава
Нового гендиректора «Почты России» назначат к 1 мая
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
СМИ сообщили о проникновении российских подлодок к базам французских ядерных сил
Тела двух сотрудников ФСИН найдены в квартире в Йошкар-Оле
В столичном главке СКР сообщили о росте раскрываемости особо тяжких преступлений
Фигуранта скандала с похищенной в Якутии филиппинкой уволили из полиции
Все материалы
Наука и техника
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Найдены останки древнейшего гигантского пингвина
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Робота Atlas посадили на колеса
В недрах Земли обнаружены огромные «конвейеры»
Созданы неуязвимые для респираторных вирусов свиньи
НАСА купило пять мест на российских «Союзах»
Все материалы
Спорт
Спорный мяч
Скандальный матч по бенди вылился в призыв о помощи к президенту
Шарапова получила wild-card на Открытый чемпионат Италии
Ольга КорбутЗолотая распродажа
Почему легендарная гимнастка Ольга Корбут решила продать олимпийские награды
Бурмистров госпитализирован после силового приема в матче c «Бостон Брюинс»
Турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе
Нурмагомедов подарил Тайсону папаху
Глава USADA рассказал о двух испорченных россиянами Олимпиадах
Все материалы
Культура
«Макконахи должен петь в кино чаще»
Кто собрал в мультмюзикле «Зверопой» сборную поющих звезд и при чем здесь Blur
Обладатели премии «Оскар-2017»
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Адель спела вместе со своим двойником-трансвеститом
В новом трейлере продолжения «Стражей галактики» показали Курта Рассела
Disney впервые покажет персонажа-гея в «Красавице и чудовище»
Рыболовлев потерял 120 миллионов долларов при продаже полотен Гогена и Пикассо
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажигают не по-детски
Жестокая борьба за жизнь и красоту под прицелом лучших мировых фотографов
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Сергей Кушнерев«Самое технологичное чувство на свете — это кайф»
Каким был создатель культовых ТВ-проектов «Последний герой» и «Жди меня»
Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро
Советница Трампа объяснила раскованную позу на диване в Овальном кабинете
Репетирующий речь в лимузине Трамп «спел» рок-хит и рассмешил пользователей сети
Американцы массово пожаловались на «конец интернета»
Все материалы
Ценности
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Renault покажет в Женеве компактный спорткар
Reebok показал эволюционные кроссовки для бегунов
Swatch сделал женщинам часы по мотивам пирожных
Jimmy Choo отразил идею дуализма в новой коллекции
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Документалку об Армани впервые разместили в общем доступе
Все материалы
Путешествия
Старый город в Пловдиве Дивный Пловдив
Зачем российскому туристу ехать во второй по величине город Болгарии
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Туристам предложили семь российских альтернатив горнолыжному отдыху в Сочи
Нашелся способ заказать перелет первым классом с 90-процентной скидкой
Названа страна-рекордсмен по количеству инцидентов с российскими туристами
В интернете появился сервис по прокату одежды для туристов
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Все материалы
Из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Австралиец нашел старый лотерейный билет на миллион долларов
Немецкий олень спрятался от охотников в стаде коров
Британский студент предложил покупателям пеналы из мертвых грызунов
Все материалы
Могу Q5, могу не Q5
Чем на самом деле отличается новая Audi Q5 от старой: первый тест-драйв
10 лучших машин Америки 2017 года
Издание Consumer Reports выбрало лучшие автомобили в разных классах
Феерические внедорожники-концепты из 80-х
Самые яркие экспериментальные внедорожники самой яркой эпохи
Самые крутые и самые ужасные машины доставки
Сосиски и орехи – машины, которые используют пиццерии, закусочные и не только
Mitsubishi привезла в Россию самый дорогой Outlander
В Сети раскрыли новый кроссовер Range Rover
МВД назвало самые угоняемые машины в Москве
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы