При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак

В приюте для бездомных животных на северо-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли 13 собак. Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что возгорание произошло в помещении, принадлежащем ООО «Верные друзья». «На момент начала пожара в здании находились свыше 40 собак и 60 кошек, запертых в вольерах. После ликвидации огня были обнаружены погибшими 13 собак. Остальные животные живы, но частично разбежались», — уточнил собеседник.

В столичном главке МЧС рассказали, что сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания напротив дома 62 на Сельскохозяйственной улице поступило в 15:25 мск. «Огонь был ликвидирован в 15:47, люди не пострадали», — рассказал представитель управления. Отмечается, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ранее в феврале в приюте для животных, расположенном на территории садоводства недалеко от подмосковного Королева, произошел пожар, в результате которого погибли несколько собак и кошек, люди не пострадали. Часть животных сотрудники приюта успели выпустить из деревянного здания.