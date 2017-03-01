Предвыборные опросы предрекли нидерландским ультраправым второе место

По результатам предвыборных опросов нидерландская ультраправая Партия свободы откатилась на второе место, уступив консерваторам. Об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованиям, проведенным компанией Peilingwijzer, Партия свободы Герта Вилдерса набирает 15,7 процента, в то время как правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер Марк Рютте, может получить 16,3 процента.

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По опросам, проведенным осенью 2016 года, ультраправые удерживали первое место и могли бы сформировать самую большую фракцию в нидерландском парламенте.

Партия свободы — политическая партия в Нидерландах, стоящая на правых позициях. Она выступает за либерализацию в экономике, в то же время требуя запретить мусульманам иммигрировать в Нидерланды, строить мечети и носить паранджу. На последних выборах, проведенных в 2012 году, за нее проголосовали 10.1 процента избирателей.

