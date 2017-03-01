Фанатка подарила группе «Ария» букет из колбасы и виски

Поклонница рок-группы «Ария» после концерта в Новосибирске преподнесла музыкантам букет из колбасы, сыра и бутылки виски. Фотографию подарка опубликовал в Instagram один из участников коллектива Виталий Дубинин.

«Вот такой интересный букетик от Маши Зайцевой!» — подписал пост исполнитель.

«Рада, что угодила», — ответила поклонница в комментариях к публикации.

Фото: @vitalydubinin

Концерт прошел в новосибирском Дворце культуры железнодорожников вечером во вторник, 28 февраля. «Ария» выступала с симфоническим оркестром.

«Ария» — российский коллектив, играющий в жанре хэви-метал. Был основан в 1985 году, дискография насчитывает 12 студийных альбомов, последний из которых, «Через все времена», вышел в 2014-м.